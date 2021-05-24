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Alev alan kamyonet küle döndü

İHA

Alev alan kamyonet küle döndü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeki kamyonet yanarak küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yeniket bölgesinde seyir halinde bulunan Cumali Aktaş idaresindeki 01 BLP 18 plakalı Ford marka kamyonet alev alarak yanmaya başladı. Aracın motor kısmında elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü aracı yol kenarına alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirip alevlere müdahale etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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