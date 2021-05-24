Dört katlı Demirkale Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor Sarp ana kaya oyularak yapılan 4 katlı Demirkale görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor

Adıyaman’da ana kaya oyularak yapılan 2 bin yıllık 4 katlı, içten bağlantılı Demirkale Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor.

300’ün üzerinde tarihi ören yeri ile adeta açık hava müzesi olan Adıyaman’da birbirinden ilginç tarihi yapılar bulunuyor. Adıyaman merkeze bağlı Zey köyündeki İndere Kanyonu üzerindeki 4 katlı Demirkale Mağarası en ilginç yapılar arasında yer alıyor. Şanlıurfa kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2010 yılında birinci derece arkeolojik SİT alanı olarak tescillen mağaraların Ortaçağ döneminde kayalar oyularak yapıldığı biliniyor. Yaklaşık 2 bin yıllık mağaralar mesken, işlik, sarnıç, değirmen gibi mekanlar olarak Roma döneminde de kullanılmış.

Birbirine içten merdiven ve ulaşım deliklerinin olduğu mağaralar tescilli olunmasına rağmen pek bilinmiyor. Yöre halkı bölgede 4 katlı başka mağara olmadığını ve ‘Demirkale’ ismi verilen mağaranın turizme kazandırılmasını istiyor. Zey köyünün hem tarihi hem de inanç turizmi için önemli olduğunu dile getiren köy sakinleri, Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesi’nin de kendi köylerinde olduğunu vurguladı.

Zey köyü Muhtarı Celal Eğilmez, Demirkale dışında 4 katlı bir mağara bulunmadığını belirterek, “Adıyaman’da 4 katlı, böyle yüksek bir kayadan oluşturulmuş başka mağara yok. Eskiden insanlar burada yaşamışlar. Yetkililerden buranın turizme kazandırılmasını istiyorum, bu konuda yardımcı olursalar çok teşekkür ederim” dedi.

Nihat Bilgiç isimli vatandaş ise Demirtkale’nin belki de diğer tarihi yerlerden daha değerli olduğunu ancak turizme kazandırılmadığını ifade ederek, buranın turizm rehberinde yer alması ve turistlerin ziyaretine açılması gerektiğini kaydetti. Mehmet Şahin’de Zey’in bir çok tarihi yapısı olduğunu ve bunların tanıtılarak turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, insanlığın hizmetine sunulmasını istedi.

Kadir Eğilmez ise köyde hem tarihi hem de inanç turizmi olduğunu belirterek, “Burada Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri diye büyük bir zatın türbesi var. Bir çok tarihi yerimiz var. Hem inanç turizmi, hem de tarihi eserler açısından oldukça zengin bir köy, zengin bir turizm potansiyeli var. Bunun değerlendirilmesi lazım” diye konuştu.

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