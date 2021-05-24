Çelikhan’da kenevir bitkisi ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde polis ekipleri 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2 farklı alanda uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi aldı. Polis ekipleri alanlarda yaptıkları arama ve taramada 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkisine polis ekipleri el koyarken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.