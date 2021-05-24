Gölbaşı'nda ilaçlama devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi’nin haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan parklarda, dere yataklarında ilaçlama çalışmaları yapan Gölbaşı Belediyesi ekipleri, halkın yaz mevsimini daha rahat bir şekilde geçirmesini hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.