Gölbaşı'nda kanallar temizleniyor

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Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde kötü koku oluşumunu önlemek ve tıkanıklıkları gidermek amacıyla kanal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması başlattı.

Havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel olabilecek yağışlarda yaşanabilecek sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem alan Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle yağışlı havalarda yollarda biriken sel sularının tahliyesini sağlayan yağmur suyu kanallarında biriken pislikleri, temizliyor. Ekipler bu çalışmalarını da trafiğin yoğun olmadığı saatlerde gerçekleştiriyor.

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