Adıyaman´da motosiklet yaya çarptı: 3 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, motosikletin yaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi´nde meydana geldi. Furkan Karakaş idaresindeki 02 HT 271 plakalı motosiklet yolun karşına geçmeye çalışan İbrahim Yolun´a çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ve yaya İbrahim Yolun yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-05-24 21:00:28



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