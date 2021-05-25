Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Türkiye genelinde 59 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Adıyaman’da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 59 ilde yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde ve Kahta ilçesinde bulunan bir adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında M.S. ile Ş.A. isimli iki kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince operasyonun yapıldığı adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki kişi hastaneden alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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