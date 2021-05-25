Adıyaman'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda M.Ş. ve Ş.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-05-25 10:42:00



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