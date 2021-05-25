Elektrik telleri yangına neden oldu

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Adıyaman’da gece saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle bir birine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın meydana geldi.

Karapınar mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde rüzgar nedeniyle bir birine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kuru otların arasına düştü. kuru otların alev aldığını gören organize sanayi bölgesi görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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