Kaldırım ve yollardaki yabani otlar temizleniyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi ekipleri yol ve kaldırım kenarlarında uzayan yabani otların görüntü kirliliği oluşturmaması için kent genelinde otların temizliğini yapıyor.

Yaz ayları ile birlikte boyları uzayarak görüntü kirliliği oluşturan yabani otların temizliği boş arsalar, cadde, sokak, refüj, kaldırım ve yol kenarlarında tırpanlar ve ot biçme makineleri ile biçilerek yapılıyor.

Kahta’nın bakımına ve çevre temizliğine özen gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Tabiatın canlanmasıyla doğal olarak yol kenarları, orta refüjler, kaldırım kenarları ve boş arsalarda yabani otlar çıkıyor. Hummalı bir çalışma başlatarak görüntü kirliliğine sebep olan bu otların temizlenmesini sağlıyoruz” dedi.

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