Kaymakam Köksal güneş panelleriyle sulanacak arazileri inceledi

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, güneş panelleriyle sulanması planlanan arazilerde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ‘Suyum güneşten’ projesi kapsamında güneş paneli ile sulama sistemlerinin kurulumuna devam ediliyor. Proje kapsamında yaklaşık 2 bin dekar alanın sulanacağını söyleyen Kaymakam Mutlu Köksal, kurulan sistemlerin çiftçilere hayırlı olmasını diledi. İncelemeler esnasında Kaymakam Mutlu Köksal’a eşlik eden ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, “Projemiz bu yıl üçüncü kez uygulanmaktadır, çiftçilerden gelen yoğun talep doğrultusunda GAP idaresinden güneş paneli sistemi ile ilgili üçüncü kez destek alıyoruz. Bu bağlamda üç projeden toplamda 47 adet sistem kurulmuş olup bu sistemlerle yaklaşık olarak 2 bin dekar alan sulanacaktır” diye konuştu.

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