Adıyaman’daki tefecilik operasyonunda sahte içki ele geçirildi

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda kaçak içki ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tefecilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında A.Ü. isimli şüpheliye ait 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. A.Ü. isimli şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada tefecilik suçuyla ilgili 4 adet senet, 43 şişe kaçak içki, 20 litre sahte içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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