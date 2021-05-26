Evin terasından düşen kadın yaralandı

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde tek katlı evin terasından düşen Emine Kavak (38), yaralandı.

Olay, öğleden sonra Menderes Mahallesi´nde meydana geldi. Tek katlı evin terasından çıkan Emine Kavak, dengesini kaybedip yere düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kavak´ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Emine Kavak´ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta

2021-05-26 16:12:37



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