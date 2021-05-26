Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde GergerDiyarbakır karayolunun 5´inci kilometresinde meydana geldi. İsmet Yayan yönetimindeki 34 DHT 704 plakalı otomobil, Mücahit Arı'nın kullandığı 02 AAR 899 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada İsmet Yayan (60), Tülin Gül (17), Zekiye Gül (26), Elif Gül (22) ve İpek Gül (24) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gerger Murat KURT

2021-05-26 21:16:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.