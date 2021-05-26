Adıyaman’da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, GergerDiyarbakır karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Arı idaresindeki Fort marka 02 AAR 899 plakalı minibüs ile İsmet Yayan yönetimindeki Opel marka 34 DHT 704 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Elif Gül (22), İpek Gül (24), İsmet Yayan (60), Tülin Gül (17) ve Zekiye Gül (26) yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.