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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi´nde meydana geldi. İsmail Güngören yönetimindeki 46 ND 395 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü İsmail Güngören yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan İsmail Güngören'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-05-26 23:59:32



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