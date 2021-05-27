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AdıyamanKahta karayolunda hafif ticari araç kurda çarptı. Kurt telef olurken 3 kişi kazada yaralandı.

AdıyamanKahta karayolu Samsat Kavşağında meydana gelen kazada hafif ticari araç kurda çarptı. Ahmet Y. yönetimindeki 46 AP 659 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç yola çıkan kurda çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürü ve araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada aracın çarptığı kurt telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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