Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Nasırlı Köyünde ikamet eden tansiyon hastası olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Bekir Coşkun, 2 katlı evlerinin balkonunda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yere düşen Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Bekir Coşkun’un cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.