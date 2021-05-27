3. Çevreyolu kavşakları genişletiliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından 3.çevre yolu üzerinde bulunan kavşaklarda genişletme çalışmaları başlatıldı.
İl merkezinin Kuzey kısmından geçen 3. Çevreyolunda bulunan kavşaklar Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından genişletme çalışması yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmayla ilgili kısa bir bilgi veren belediye yetkilileri, 3. Çevreyolunun Fatih Mahallesi kısmında bulunan Kireçhane Caddesi kavşağı üzerinde bulunan ve kısa süre önce kamulaştırma işlemi tamamlanan yapının yıkımına başlandığını dile getirdi. Yapının tamamen yıkılmasından sonra kavşağın daha da genişleyeceğini ve bu şekilde trafiğin daha da rahatlayacağını da belirten belediye yetkilileri, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.