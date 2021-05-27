Yolda yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin tüfekli saldırısına uğrayan Sait D. (61) ayağından yaralandı.
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Bağpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sait D. yolda yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların ayağına isabet ettiği Said D., yaralandı. İhbar üzerine ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Sait D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-05-27 17:58:38
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