Adıyaman'da kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı darbelerle yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada darbedilerek yaralanan H.Ü. sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis. kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-05-27 20:22:14



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