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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta’daki hayvan barınağı bölgeye hitap ediyor

İHA

Kahta’daki hayvan barınağı bölgeye hitap ediyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bölgeye hitap eden hayvan hastanesi olarak hizmet veriyor.
Büyük ve donanımlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi evcil, sokak ve yabani hayvanlara hizmet veriyor. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Adıyaman’ın ilçelerinden yaralı veya hasta olarak gelen hayvanlar tedavi edilerek sağlıklarına kavuşuyor. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın girişimleri ve Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) katkıları ile yeni alınan cihazlarla yaralı hayvanların tedavi edildiği hayvan barınağı şuanda bölgeye hitap eden bir hayvan hastanesine döndü. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, ilk etapta Kahta’daki sokak hayvanlarının barınma, aşı ve bakımlarının yapılacağı hayvan barınağı olarak faaliyete geçirdiklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, daha sonra da yapılan katkı ve desteklerle bugün hayvan barınağının bölgeye hitap eden hastaneye döndüğünü söyledi. Belediye Başkanı Turanlı, “Bu projemizi hayata geçirdiğimiz zaman ilk etapta kendi ilçemize hitap edecek şekilde planlamıştık. Daha sonra bölgeye hitap edecek şekilde planlama yapıldı. Şu an buradaki projemiz bölgeye hitap eden devasa bir proje oldu. Projemizdeki amaç can dostlarımız olan sokak hayvanlarımızın bakım ve beslenme ihtiyaçları karşılamak, hasta olanların da tedavileri yapıldıktan sonra bunları tekrar topluma kazandırmaktır. Gördüğünüz üzere hem köpek hem de kedi barınağımızda veteriner hekimimiz kontrolünde ameliyat işlemleri de dahil olmak üzere hizmet vermekteyiz. Böylece barınağımız bölgeye hitap eden bir hayvan barınağı konumuna geldi” dedi.
Vatandaşların hayvanları sahiplenmelerini isteyen Başkan Turanlı, “Burada bir şeyi daha belirtmek istiyorum, hayvan dostlarımızın hayvanlara olan ilgilerini arttırarak sahiplenmelerini sağlamamız lazım. Dolayısıyla bunu da çocuklar üzerinden yürütmemiz gerekir. Kedilerin bakım ünitelerini gezdik, gördük. Çocuklarımız burada hayvan barınağını gezerken minik kedi yavruları ile bu sevgiyi aşılayabiliriz. Burada bu hizmetler verilirken burası hayvanlara konaklama hizmeti vermek değil, tedavi hizmeti vermek ve hayvanlarımızı kısırlaştırılarak tekrar doğaya salmak ve toplum tarafından hayvanlarımızın sahiplenmelerini arzu etmekteyiz.
Yani hayvanlarımız zararsız bir konuma getirildikten sonra normal doğal yaşamlarına bırakıyoruz. Burada bir şeyi daha ifade etmeden geçmek istemiyorum, hayırsever vatandaşlarımızın yem katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. HAYTAP’a katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Veteriner hekimimizden edindiğim bilgi kadarıyla 200 bin TL’ye mal olan röntgen cihazı ve ayrıca maliyeti yüksek olan tıbbi cihaz aldılar” diye konuştu.
Kahta Belediyesi Veteriner Hekimi ve HAYTAP Adıyaman Temsilcisi İbrahim Arıtay ise “Kahta merkez ve köyleri ile çevre ilçelerden gelen bakıma muhtaç, hasta veya yaralı olan hayvanlarımızın bakımlarını merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Gelen can dostlarımızın genel muayeneleri ve tedavilerini yapmaktayız. Merkezimizde röntgen cihazı, tıbbi araç ve gereçlerimiz sayesinde yaralı veya hasta hayvanlarımızın ameliyatlarını da yapmaktayız. Daha sonra bakım ve tedavisi tamamlanan can dostlarımızın hayvanseverler tarafından sahiplenmesini beklemekteyiz. Bizlere bu imkanları sağlayan başta Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı olmak üzere katkılarından dolayı HAYTAP’a ve tüm hayvan severlere teşekkür ediyorum” diye konuştu

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