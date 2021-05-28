Başkan Şahan yangınlarına karşı uyardı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, son günlerde sık sık meydana gelen ekin ve anız yangınlarına karşı hem çiftçileri hem de biçerdöver operatörlerini uyardı.

Adıyaman’da bu hasat sezonunda çok sayıda yangın meydana gelmesi ve binlerce dönüm ekili alanın yanması nedeniyle Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan açıklamada bulundu. Ekili alanlarda hasar yapılırken biçerdöverlerden kaynaklı veya sigara izmariti atılarak dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen yangınlarda binlerce dönüm alanın yandığını dile getirerek Salih Şahan, milli ekonominin bu yangınlar nedeniyle zarar gördüğünü vurguladı.

Şahan, “Bu yıl ilimizde çok sayıda hububat ekili alan yandı. Biçerdöverlerin ekini aşağıdan biçmesi nedeniyle ortaya çıkan kıvılcımın neden olduğu yangınlar meydana geldi. Diğer taraftan bilinçsiz bir şekilde atılan sigara izmariti nedeniyle yangınlar çıktı. Sebebi ne olursa olsun, yangınlar konusunda daha dikkatli olmalıyız. Bir taraftan üreticinin bir yıllık emeği kül olup gidiyor, diğer taraftan milli ekonomimiz zarar görüyor. Bunların yanında o tarlalarda bulunan milyonlarca canlı yanarak kül oluyor. Hem üreticilerin hem de biçerdöverler operatörlerinin yangınlar konusunda daha hassas olmalarını istiyoruz” dedi.

Şahan, ekin hasatlarının ardından bazı üreticilerin anız yaktığını fakat bunun çok yanlış bir uygulama olduğunu vurguladı.

Şahan, çıkan yangınlara müdahale konusunda il ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesinin de çok önemli olduğunu belirterek, yangını kısa sürede kontrol altına almanın tonlarca ürünün yanmasının önüne geçilebileceğini kaydetti.

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