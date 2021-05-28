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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da huzurlu sokaklar uygulaması yapıldı

İHA

Adıyaman’da huzurlu sokaklar uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması yapıldı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 51 ekip 267 polisin katılımıyla yapılan uygulamalar kapsamında 3 bin 502 kişinin sorgusu yapılırken bu kişiler içerisinde aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 82 iş yerinde de kontroller gerçekleştirildi. Polis ekipleri aynı zaman da kontrol ettiği bin 643 araçtan 31 tanesine para cezası uygularken 5 adet aracı ise trafikten men etti. Polis ekipleri aynı zamanda 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan cezai işlem uygulanırken 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait 48 adet mermi de ele geçirildi.

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