Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesi kapsamında Adıyaman’da bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakim ve savcıların görec yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti. Adıyaman’da görev yapan hakim ve savcıların büyük bir kısmının başka illere ataması gerçekleşti.

Adıyaman’a gelen veya Adıyaman’dan giden hakim ve savcılar şu şekilde:

“Ömer Aydoğdu Alucra Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Lale Bora Buyruk Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çağlar Elgül Elazığ Hakimi Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Mahmut Lütfü Yenihal Adıyaman Hâkimi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Nagehan Göktürk Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Funda Erdoğan Akşahin Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi Elazığ Hâkimliğine, Feyza Zararsız Adıyaman Hâkimi Ankara Hâkimliğine, Kemal Can Yersel Adıyaman Hâkimi Karşıyaka Hâkimliğine, Yalçın Yılmaz Adıyaman Hâkimi Malatya Hâkimliğine, Abdullah Bozkuş Adıyaman Cumhuriyet Savcısı İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Melek Bozacı Adıyaman Hâkimi Alanya Hâkimliğine, Muhsin Akın Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Hâkimliğine, Özgür Aydoğdu Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Seydi Çiftçi Gölbaşı(Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Kübra Duran Adıyaman Hâkimi Adana Hâkimliğine, Melik Karabulut Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Semra Şiner Adıyaman Hâkimi Balıkesir Hâkimliğine, Ferhat Buyruk Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Tuğba Kaya Adıyaman Hâkimi Buldan Hâkimliğine, Mehmet Kuş Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Eğirdir Cumhuriyet Savcılığına, Özgür Onur Sağ Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Avanos Cumhuriyet Savcılığına, Özgür Yurdakul Ferizli Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Görkem Bozkuş Adıyaman Hâkimi İskenderun Hâkimliğine, Furkan Buğra Bilgiç Kavak Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Merve Çayır Bilgiç Kavak Hâkimi Adıyaman Hâkimliğine, Hakan Erdoğan Demirci Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Zeynep Gök Meriç Devrekâni Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Mehmet Kızılçardak Ankara Hâkimi Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Hüseyin Köksal Avanos Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Musab Kurt Tavas Hâkimi Adıyaman Hâkimliğine, Burak Meriç Devrekâni Hâkimi Adıyaman Hâkimliğine, Beytullah Sakar Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Leyla Görpeli Sorgun Cumhuriyet Savcısı Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığına, Nadir Yıldıran Simav Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Ahmet Çiçek Artvin Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Işıl Dursun Özdemir Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Kaynarca Cumhuriyet Savcılığına, Mücahit Ceylan Yeşilova Hâkimi Adıyaman Hâkimliğine, Muhammet Refik Çavuş Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Yeşim Dursun Şeremet Erzin Hâkimi Adıyaman Hâkimliğine, Burak Han Kaya Eskil Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Abdullah Kaya Küre Hâkimi Adıyaman Hâkimliğine, Bülent Korkmaz Keles Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Berkay Şahingöz Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Serdar Aslan Besni Hâkimi Kemaliye Hâkimliğine, Zuhal Zeren Yıldırım Antalya Hâkimi Besni Hâkimliğine, Muhammet Bircan Kuzey Besni Cumhuriyet Savcısı Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Kübra Sultan Seyfeli Malatya Hâkimi Besni Hâkimliğine, Damla Nur Kuzey Besni Hâkimi Tavşanlı Hâkimliğine, Atilla Özden Turan Besni Cumhuriyet Savcısı Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Ayten Güven Gürsoy Gümüşhane Hâkimi Kâhta Hâkimliğine, Ahmet Koparan Kâhta Cumhuriyet Savcısı Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Ali Katmerci Kâhta Cumhuriyet Savcısı Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Mustafa Onur Kâhta Hâkimi Artvin Hâkimliğine, Halil Ateş Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Muhammet Sefa Çetin Çumra Cumhuriyet Savcısı Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Adnan Doğan Kâhta Cumhuriyet Savcısı Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, Merve Özgül Düzce Hâkimi Kâhta Hâkimliğine, Ersin Ünlü Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Elif Müge Çakırtaş Durmuş Kâhta Hâkimi Malkara Hâkimliğine, Mehmet Köse Eskil Cumhuriyet Savcısı Kâhta Cumhuriyet Savcılığına.”

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