Büyükelçi Peralta Nemrut Dağı’na tırmandı

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Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferini Adrian Valdez Peralta, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na tırmandı.

Diyarbakır ziyaretinin ardından Adıyaman’da ki Nemrut Dağı’na gelen Paraguay Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ceferini Adrian Valdez Peralta ve elçilik görevlileri, Nemrut Dağı’na hayran kaldı.

Devasa heykellerin bulunduğu zirveye çıkan Büyükelçi Ceferini Adrian Valdez Peralta, ilgililerden Nemrut Dağı ile ilgili bilgi aldı.

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