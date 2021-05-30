Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, birlikte uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi'nde bir apartman dairesinde toplu halde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreste yapılan aramada metamfetamin ve bonzai ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler M.Ç., H.A., S.B., V.D. ve A.E.'nin emniyette sorgulanmalarına başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman DHA

2021-05-30 12:17:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.