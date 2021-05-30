Kaymakam Uçar, bal arılarını inceledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçede arıcılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

İlçede arıcılık yapan Mehmet Koçoğlu’na ait arıları yerinde inceleyen Kaymakam Uçar, arıcılık hakkında da bilgiler aldı. Arıların kendisini sokmaması için özel kıyafet giyen Kaymakam Uçar, arı kovanlarını tek tek açarak inceledi. Arıcılık mesleğinin oldukça zor ve emek isteyen bir meslek olduğunu söyleyen Kaymakam Uçar, arıcı Mehmet Koçoğlu’na bol kazançlar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.