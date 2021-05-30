Gölbaşı ilçesinde yeşil alan bakımları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan parklarda ve bahçelerde bulunan yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları gerçekleştirilirken, aynı zamanda cadde ve sokak kenarlarında bulunan kurumuş otlar da temizleniyor.

Çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, daha güzel bir ilçe için iş başında olduklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.