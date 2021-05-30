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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi, kendisini ısıran yılanla beraber hastaneye gitti.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesi Turanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan Ferdi Yurdakul’u (43) yılan ısırdı. Kendisini ısıran yılanı yaralayarak yakalayan Yurdakul, yılanı da yanına alarak kendi aracıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede tedavi altına alınan Yurdakul’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir buçuk metre boyundaki yılanın ise zehirli olmadığı anlaşıldı.

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