Jandarma ekiplerinden Hint keneviri operasyonu Ekipler, 2 bin 991 kök keneviri tek tek söktü

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ikametin bahçesine ve araziye yapılan operasyonda 2 bin 991 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen 2 bin 991 kök kenevir ekipler tarafından tek tek söküldükten sonra imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yelkovan Mahallesi'nde K.T. isimli şahsın ikamet bahçesinde, bağında ve arazisinde kenevir bitkisi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan jandarma ekipleri, 2 bin 991 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen 2 bin 991 kök Hint keneviri jandarma ekiplerince tek tek söküldükten sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle beraber yakılarak imha edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan K.T. isimli şahıs jandarma karakoluna götürülürken, operasyon kapsamında 2 adet de kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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