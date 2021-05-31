Vatandaşlara sigara uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlara sigara uyarısı

İHA

Vatandaşlara sigara uyarısı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri 31 Mayıs Sigara Bırakma Gününde vatandaşları sigaranın zararları konusunda uyarıldı.
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çevre Sağlığı Şubesi tarafından 31 Mayıs Sigara Bırakma Günü kapsamında Demokrasi Parkı içerisinde stant açıldı. Kurulan stantla beraber Doktor Gülhan Açıl ve Bağımlılıkla Mücadele Birim Sorumlusu Ali Yalçın tarafından sigaranın zararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenlere siber farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğretmenlere siber farkındalık eğitimi verildi
Türkiye’nin yerli tohumu Adıyaman'da üretiliyor Bin 150 çeşit tohumun ekili olduğu Ar-Ge üretim alanının görüntüsü gökyüzünden bakıldığında kilim desenini andırıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin yerli tohumu Adıyaman'da üretiliyor Bin ...
9 gündür kayıptı, ağaca asılı olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER 9 gündür kayıptı, ağaca asılı olarak ölü bulundu
Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu 300 kişiyle her yerde aranan Ali’nin cesedi 9 gün sonra bir ağaca asılı olarak bulundu
YEREL HABERLER Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü ...
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Milletvekili Tutdere, köy köy gezmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, köy köy gezmeye devam ediyor
Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu
Jandarma ekiplerinden Hint keneviri operasyonu Ekipler, 2 bin 991 kök keneviri tek tek söktü
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden Hint keneviri ...
Adıyaman'da kedi evi sayısı arttırılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da kedi evi sayısı arttırılıyor
Kendisini ısıran yılanla beraber hastaneye gitti
YEREL HABERLER Kendisini ısıran yılanla beraber hastaneye gitti
Gölbaşı ilçesinde yeşil alan bakımları devam ediyor
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde yeşil alan bakımları devam ediyor
Kaymakam Uçar, bal arılarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Uçar, bal arılarını inceledi
Milletvekili Toprak, esnaf buluştu
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak, esnaf buluştu
Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Milletvekili Fırat, kuyuda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat, kuyuda hayatını kaybedenler için ...
Kaymakam Demir: “Köylerimizin sorunları ile yakından ilgileniyoruz”
YEREL HABERLER Kaymakam Demir: “Köylerimizin sorunları ile yakından ...
Başkan Uslu ve beraberindekiler TOBB genel kuruluna katıldı
YEREL HABERLER Başkan Uslu ve beraberindekiler TOBB genel kuruluna ...
Büyükelçi Peralta Nemrut Dağı’na tırmandı
YEREL HABERLER Büyükelçi Peralta Nemrut Dağı’na tırmandı
Alevler bin 100 dönüm ekini kül etti Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında dumanlar gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Alevler bin 100 dönüm ekini kül etti Alevlerin ...
Kuyuda 3 gündür mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı Kuyudan çıkan köpek kana kana su ve süt içti
YEREL HABERLER Kuyuda 3 gündür mahsur kalan yavru köpek ...
Yazar Suat Tekin gençler ile söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı
YEREL HABERLER Yazar Suat Tekin gençler ile söyleşi yaparak ...
Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Milletvekili Fırat esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat esnafla bir araya geldi