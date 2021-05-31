Tarihi Adıyaman Çarşısı geçmişe ayna tutacak

Adıyaman Belediyesi tarafından mazisi 1300’lü yıllara dayanan şehir merkezindeki tarihi Adıyaman Çarşı’sında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin sosyal, ekonomik ve ticari geçmişinde büyük bir öneme sahip olan ve içerisinde demirci, bakırcı, oturakçı, ayrancı, aktar, boyakçı, kalaycı, tenekeci, nacar, nalbat, çulcu/semerci, curfacı, pamukçu ve köşker gibi esnafların yer aldığı tarihi Adıyaman Çarşısı’nda sürdürülen restorasyon çalışmalarının ikici etabı da tamamlanma aşamasına geldi.

Tamamlanması halinde, kısa süre önce restorasyonu sona ererek hizmete hazır hale getirilen Tuz Hanı ile birlikte eskiden olduğu gibi yine şehrin en canlı noktalarından birisi olmaya aday olan tarihi Adıyaman Çarşı’sındaki çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, en kısa sürede Adıyaman’a eşsiz bir eserin daha kazandırılacağını müjdeledi.

Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç’ın talimatları ile geçmişi 1300’lü yılara dayanan tarihi Adıyaman Çarşı’sında sürdürülen restorasyon çalışmalarında ikinci etap da kısa süre içerisinde tamamlanacak inşallah. Eski Adıyaman kültürünün günümüzde ve gelecekte de yaşanmasını sağlamak amacıyla sadece burada değil, birçok noktada yenileme çalışmaları yapılması planlanıyor. Çünkü Başkanımızın hedefi, Adıyaman’ı turizm noktasında topyekûn güçlendirmektir” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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