Adıyaman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, KahtaAdıyaman yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta’dan Adıyaman istikametine doğru seyir halindeki Kenan Aydın yönetimindeki Renault marka 02 KF 645 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından sürücü Kenan Aydın ve araçta bulunan Gülay Aydın’a kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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