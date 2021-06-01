Yangında hayvanlar yaralandı, insanlar zehirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangında hayvanlar yaralandı, insanlar zehirlendi

İHA

Yangında hayvanlar yaralandı, insanlar zehirlendi

Adıyaman’da 200 dönümlük alanda meydana gelen ekili alan yangınında 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılırken, hayvanlar alevler arasında kalarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan buğday ve arpa ekili 200 dönümlük alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Bu esnada hızla büyüyen yangın, olay yeri yakınlarındaki Ahmet Özilik’e ait evin bahçesindeki samanlığa sıçradı. Samanlık ve evin bahçesinin yanmasıyla büyük bir korku yaşanmaya başladı.
Ekiplerin ve vatandaşların seferber olduğu olay esnasında alevlere müdahalede bulunan 4 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. İlk müdahaleleri yapılan kişiler daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ikamet bahçesinde bulunan 1 at ile 4 keçi de yangında yaralandı. Yaralanan hayvanlar telef olmadan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Tarlalarda çıkan yangın söndürülürken, evin bahçesinin samanlık kısmındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Adıyaman’da şüpheli ölüm
Adıyaman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Mavi Marmara şehidi mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Mavi Marmara şehidi mezarı başında anıldı
Anız yangını korkuttu
YEREL HABERLER Anız yangını korkuttu
Tarihi Adıyaman Çarşısı geçmişe ayna tutacak
YEREL HABERLER Tarihi Adıyaman Çarşısı geçmişe ayna tutacak
Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Yaldız, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Yaldız, ...
Milletvekili Tutdere esnaflarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere esnaflarla bir araya geldi
Adıyaman'da zincirleme kaza
YEREL HABERLER Adıyaman'da zincirleme kaza
Adıyaman’da ki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da ki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Vali Çuhadar: “İl Özel İdarenin kırsalda ulaşmadığı nokta yok”
YEREL HABERLER Vali Çuhadar: “İl Özel İdarenin kırsalda ulaşmadığı ...
Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine kitap bağışı ...
Vatandaşlara sigara uyarısı
YEREL HABERLER Vatandaşlara sigara uyarısı
Öğretmenlere siber farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğretmenlere siber farkındalık eğitimi verildi
Türkiye’nin yerli tohumu Adıyaman'da üretiliyor Bin 150 çeşit tohumun ekili olduğu Ar-Ge üretim alanının görüntüsü gökyüzünden bakıldığında kilim desenini andırıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin yerli tohumu Adıyaman'da üretiliyor Bin ...
9 gündür kayıptı, ağaca asılı olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER 9 gündür kayıptı, ağaca asılı olarak ölü bulundu
Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu 300 kişiyle her yerde aranan Ali’nin cesedi 9 gün sonra bir ağaca asılı olarak bulundu
YEREL HABERLER Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü ...
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Milletvekili Tutdere, köy köy gezmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, köy köy gezmeye devam ediyor
Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu
Jandarma ekiplerinden Hint keneviri operasyonu Ekipler, 2 bin 991 kök keneviri tek tek söktü
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden Hint keneviri ...
Adıyaman'da kedi evi sayısı arttırılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da kedi evi sayısı arttırılıyor
Kendisini ısıran yılanla beraber hastaneye gitti
YEREL HABERLER Kendisini ısıran yılanla beraber hastaneye gitti
Gölbaşı ilçesinde yeşil alan bakımları devam ediyor
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde yeşil alan bakımları devam ediyor
Kaymakam Uçar, bal arılarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Uçar, bal arılarını inceledi