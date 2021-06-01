Adıyaman'da buğday tarlası yandı; dumandan etkilenen 4 kişi hastanelik oldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, buğday ekili 200 dönümlük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yusuf Özilik'e ait 200 dönüm buğday ekili alandan öğle saatlerinde yoğun duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve traktörlerle gelen mahallelinin de destek verdiği ekipler, yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alıp, söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da araziye gelerek, yangına ilişkin bilgi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-06-01 16:53:33
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