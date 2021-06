Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile 17 Haziran ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dolayısıyla kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Parkında düzenlenen serginin açılışına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güldü ve kursiyerler katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Bakanlığımızca, hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla, bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. İlimizde de bu yıl ilk defa Hayat Boyu Öğrenme Haftası tüm halkımız, paydaş kurumlarımız, tüm okul ve kurumlarımızda coşku kutlanmaktadır. Hayat boyu öğrenme kurumları faaliyetlerini her yerde herkese ulaştırmayı hedef edinmiş ve hedef edinmeye de devam edecektir. Bu amaçla Halk Eğitimi Merkezlerimizde 72 alanda, 3645 farklı kurs programı ile yaklaşık 700 kurs açılmıştır. Özellikle İş Kur ile yapılan protokol sonucunda 78 kurs açılmış ve yaklaşık 1200 kişiye günlük ücret ödenmek suretiyle eğitim yanında aile bütçelerine de katkı sunulmuştur” dedi.

Açılış konuşması sonrası Vali Mahmut Çuhadar tarafından kurdele kesiminin yapılarak açılışı yapılan sergide, el sanatları, dikişnakış giyim teknolojileri, takı tasarım, çini ve mefruşat kurslarındaki el işi çalışmalar beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceleyip kursiyerleri tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, “Halk Eğitim Merkezlerimiz her yıl çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlarımıza hitap eden çok güzel kurslar açmaktadır. Açılan bu kurslarla büyük emek ve sabırla ürettikleri el işi ürünler ile kadınlarımız hem meslek öğrenmekte, hem sosyalleşmekte hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar. Kadınların ev ekonomilerine destek olmalarına imkan sağlamanın yanı sıra geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından Halk Eğitim Merkezilerinin faaliyetlerinin çok önemlidir” diye konuştu.

Vali Çuhadar, birbirinden güzel eserlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm kursiyerlere ve yetkililere teşekkür etti.

