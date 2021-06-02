Milletvekilleri, Adalet Bakanı Gül ile görüştü

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri, Adalet bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret ederek, Bakanlığa bağlı yatırımlar ile ilgili istişarede bulundu.

Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, Adalet bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi. Ziyarette yapımına başlanılan Adıyaman Cezaevi, denetimli serbestlik ve lojman talebi, Besni Adliyesi ve adliyelerin personel ihtiyaçlarıyla ilgili talepler iletildi.

Milletvekillerinin gündeme getirdiği konular ile ilgili yakından ilgilenen Bakan Gül’e milletvekilleri teşekkür etti.

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