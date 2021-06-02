Aşiret liderlerinden Başkan Kılınç’a ziyaret

Kadim Aşiretler Federasyonu'na bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiret liderleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Van, Mardin, Bitlis, Elazığ, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır illerinden aşiret liderlerinin katılımıyla başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birlik ve beraberliğe gösterdikleri hassasiyetten dolayı aşiret liderlerine teşekkür etti.

Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan ise yaptığı konuşmada misafirperverliğinden dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür ederek, Adıyaman’da olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan bakır tabloyu Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan’a hediye etti.

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