Yeni doğan bebeklerin kimlik başvurusu hastane yapacak

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen bebeklerin kimlik başvurusunu hastane yapmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca yapılan işbirliği kapsamında yeni bir uygulama başlatıldı. Sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen, anne ve babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimleri, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşu yapacak.

Çevrimiçi konferans yöntemi ile Sincik ilçesinde ikamet eden, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğumu gerçekleşen Hamit ve Emine Su çiftinin yeni dünyaya gelen bebeklerinin kimlik başvurusu hastane yetkilileri tarafından alınarak ilk kayıt gerçekleştirildi.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde kamu hastanelerinde doğumu gerçekleşen bebeklerin kimlik başvuruları, doğum yapılan hastane tarafından taburcu olmadan önce işleme konulacak.

Hastanede kimlik başvuru yapmak istemeyen aileler için bulunduğu il ve ilçe nüfus müdürlüklerine geçmiş dönemdeki gibi başvurular kabul edildi.

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