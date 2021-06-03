Alt geçitte beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

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Adıyaman’da, alt geçitten geçtiği esnada devrilerek sürüklenen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilal Koca idaresindeki 02 Hf 133 plakalı Mercedes marka beton mikseri, Eğri Çayı Köprüsü altında bulunan alt geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit duvarlarına çarparak devrildi. Meydana gelen kazada beton mikseri sürücüsü Bilal Koca yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, devrilen beton mikserini bulunduğu yerden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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