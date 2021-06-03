Kurugeçit Mahallesi'ne sıcak asfalt yapıldı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Kurugeçit Mahallesine sıcak asfalt yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurugeçit Mahallesi'nde asfalt döküm çalışması yapıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, vatandaşların konforu için ilçe yollarını sıcak asfaltla buluşturduklarını söyledi.

Başkan Yıldırım, “Başta vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu yolculuk yapmaları amacıyla ve havaların da asfaltlamaya müsait olması nedeniyle çalışmalarımız başladı. İnşallah ilçemizde asfalt olmayan yolumuz kalmayacak” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

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