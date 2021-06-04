Besni'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışına Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Serter, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Sümer, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet Arslan, STK temsilcileri, muhtarlar, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen sergide Besni Halk Eğitimi Merkezi bünyesinden açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Sergide Besni'ye özgü ürünlerin yanı sıra, giyim üretim teknolojisi, el sanatları, dikişnakış, takıtasarımı, filmografi, rölyef, deri işleme, ahşap boyama alan ve dallarında birçok ürün ve yapılan resimler yer aldı.

Sergi sonrası açıklamalarda bulunan Besni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet Aslan, "İlçe merkezinde ve köylerimizde açmış olduğumuz kurslar ile hem vatandaşlarımıza beceri kazandırdık hem de yapmış oldukları ürünler ile kendilerine bir katkı sunma imkanı oluşturduk. Nihayetinde açmış olduğumuz bu sergi ile de marifetlerini iltifata tabii kılma çabasında olduk. Malumunuz pandemi döneminde yaşanan zorluklara rağmen bizler üretmeye ve öğretmeye devam ettik. Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarımız ve usta öğreticilerimiz ile birlikte ilçe merkezinde köylerde açmış olduğumuz atölyelerde güzel çalışmalara imza attık. İlerleyen zamanlarda pandeminin gölgesinden kurtulduğumuz zaman daha geniş kapsamlı çalışmalarımız olacaktır. Eğitim öğretim yılı içerisinde açmış olduğumuz kurslarımıza vatandaşlarımız yanında toplum nazarında pozitif ayrımcılığa sahip engelli vatandaşlarımıza da kurs hizmetleri götürme noktasında önemli mesafeler kat ettik. Bir çok kursumuzu engelli vatandaşlarımızla gerçekleştirme imkanına kavuştuk. Sergimizin açılışında emeği geçen başta idareci, öğretmen ve usta öğreticilerimiz olmak üzere personelimize ve özellikle de kursiyerlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.