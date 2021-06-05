Kahta’da trafik kazası: 5 yaralı Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kızılay yönetimdeki Volkswagen marka 33 AGP 605 plakalı hafif ticari araç ile Murat Çetinkaya yönetimindeki Tofaş marka 44 FZ 416 plakalı otomobil Kahta Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada Mustafa Kızılay (41), Burhan Kızılay (36), Ramazan Kızılay (56), Fevzi Savcı (52) Çiğdem Çetinkaya (35) yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralılara kaza yerindeki ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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