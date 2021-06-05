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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta’da yıl sonu sergisi düzenlendi

İHA

Kahta’da yıl sonu sergisi düzenlendi

Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi.
Ülke genelinde uygulanan 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Adıyaman Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Sergide yıl boyunca kurslarda yapılanan resim gibi el emeği ürünler katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Kursiyerler tarafından üretilip sergilenen ürünleri inceleyen Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Bu etkinliklerin amacı vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan Hayat Boyu Öğrenme Kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıdır. ‘Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim’ sloganıyla düzenlenen kurslarımıza katkı sunarak kursiyerlerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Bu eserleri el emeği, göz nuru oldukları için çok anlamlı buluyorum. El emeği göz nuru olan bu ürünleri üreten bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sergide konuşan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Bu yıla mahsus olmak üzere ilk defa Türkiye genelinde Haziran'ın ilk haftası hayat boyu öğrenme haftası olarak bakanlığımız tarafından ilan edilmiştir. Bu vesileyle ilimiz genelinde olduğu gibi Kahta ilçesinde de bugün gerçekten çok güzel, gözlerimizi kamaştıran bir manzarayla karşılaştık. Hayat boyu öğrenmenin yaşı yoktur. 7'den 77'ye herkesin kurslara katılmasını kendini bu kurslarda yenilemesini, geliştirmesini bekliyoruz. Bizim bu kurs merkezlerinde eğitimle alakalı başta olmak üzere ebru eserleri, ahşap boyama, moda tasarım, takı tasarım, dikiş nakış, boncuk işleme, çanta, kağıt rölyef, kaligrafi yapımı gibi birçok kurslar düzenleniyor. Aynı zamanda bu kurslarımızda İŞKUR aracılığı ile yaptığımız zaman bu gelen kursiyerlerimize de 1 aylık ücret ödeniyor. Kursiyerlerimize gelen öğrencilerimizin harçlıklarını karşılamaktan çok faydalı hizmetlere vesile oluyor. Hem onları teşvik etmiş oluyor hem bizim usta üreticilerimizin bu arada azmini de artmış oluyor. Onlar bu arada tabii ki birçok ailelerine, çocuklarına yarayacak bazı ürünler de elde ediyorlar. Biz de bunlardan mutlu oluyoruz onlar da. Bu vesileyle ben herkesi bu kurslarımıza ziyaret etmeye bu sergimizi ziyaret etmeye, aynı zamanda da halk eğitim müdürlüğümüz ile mutlaka irtibata sohbete davet ediyorum. Emeği geçen başta Kahta İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum” diye konuştu.

Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergiye Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Şevket Erşahin, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, Eğitim Bir Sen Kahta İlçe Başkanı İsmail Tümer, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

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