Gölde ceset olduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

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GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde gölde ceset görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlattı.

İlçede bulunan Gölbaşı Gölü´nde dün akşam saatlerinde balık tutan Mithat Kizir, polisi arayıp, gölde ceset gördüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yaptıkları incelemenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerden yardım istedi. Dalgıç polisler, gölde aramalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı

2021-06-05 14:51:05



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