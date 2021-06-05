Metruk evler huzur ve güven için yıkılıyor

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Adıyaman’da madde bağımlısı şahısların uğrak noktası olan metruk haldeki bir ev, çevrede huzur ve güveni tesis etmek amacıyla yıkıldı.

Madde bağımlı şahısların kullanmaması için Mara Mahallesi Gül Sokak içerisinde yer alan metruk ev için yıkım kararı alındı. Adıyaman Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla metruk evin yıkımı gerçekleştirildi.

Mahallelerin huzur ve güvenliği için Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince metruk ev ve binaların yıkımları, iş makineleriyle gerçekleştirilirken polis ekipleri ise yıkım esnasında önlem alıyor.

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