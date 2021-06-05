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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyamanlı milli sporcu olimpiyat yolunda

İHA

Adıyamanlı milli sporcu olimpiyat yolunda

Adıyamanlı Atletizm Milli Sporcusu Kader Dost, Ukrayna’nın Sumy kentinde 6 Haziran tarihinde yapılacak olan Uluslararası Yürüyüş Yarışmasına katılarak Türkiye’yi temsil edecek.
Atatürk Stadyumu'nda atletizm sporcularının antrenmanlarına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Hizmetleri Müdürü Zeynel Abidin Deneri, sporcularla tek tek sohbet ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Atletizm sporuna 2010 yılında başlayan Kader Dost’un bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Sporcumuz Ukrayna’da istediğimiz puanı toplamayı başarırsa olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak. Bu yüzden ilimiz ve ülkemiz için çok önemli bir müsabakaya katılım sağlayacağız. Adıyaman, milli sporcu yetiştiren bir kent olarak tüm branşlarda önemli başarılara imza atmayı başarıyor. Bizler gençlerimizin daha büyük başarılar elde etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ederek tesislerimizden 24 saat yararlanmalarına imkan sağlıyoruz. Bu bağlamda sporcumuz Kader, başarılarımız için önemli örnek teşkil ediyor. Ben sporcumuzu ve antrenörümüzü gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyor, Ukrayna’dan hak ettiğimiz başarıyla dönmeleri için çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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