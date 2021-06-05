Yaralı sürücüye ilk müdahale Milletvekili Aydın’dan geldi

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde kaza yaparak yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen Milletvekili Ahmet Aydın yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine giden Osman Özoğul idaresindeki 33 AAC 431 motosiklet, Gölbaşı ilçesine 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Osman Özoğul yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden geçmekte olan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Özoğul, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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