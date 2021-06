Çelikhan’ın sorunları masaya yatırıldı

İlçelerin ihtiyaç ve talepleri ile hayata geçirilmesi planlanan yeni yatırım ve projeleri görüşmek üzere ilçeler bazında koordinasyon toplantıları düzenleyen il protokolünün adresi bu defa Çelikhan ilçesi oldu.

Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, DSİ Bölge Müdürü Sadullah Güven ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’le birlikte Çelikhan ilçesini ziyaret ederek, Çelikhan ilçesinin ihtiyaç ve taleplerini masaya yatırıldı.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki il protokolünü Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, STK Başkanları ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, ilçenin ihtiyaç ve talepleri ile ilgili İlçe Kaymakamı Necdet Uçar ve Belediye Başkanı Mustafa Bulut tarafından bir sunum yapıldı. Sunum sonrası Çelikhan tütününün kooperatifleşme süreci başta olmak üzere eğitimden sağlığa, tarımdan alt ve üst yapı sorunlarına kadar geniş bir yelpazede birçok konu masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, “İlçelerimizin ihtiyaç ve taleplerini yerinden tespit etmek amacıyla Sayın Milletvekillerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz ilçe gezilerimizde mahalli dinamikleri de içine alacak şekilde Koordinasyon Toplantılarımızı düzenliyoruz. Bu kapsamda bugün de Çelikhan ilçemizde ortak bir akılla Koordinasyon Toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarda sorun ve ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, ilde çözülmesi gerekenleri çözüme kavuşturuyor, Ankara’da takip edilmesi gerekenleri de milletvekillerimiz bakanlıklar nezdinde takibini yaparak çözüme kavuşturmaya çalışıyor. Bizim çalışma anlayışımızda ‘ceberut devlet anlayışı’ yoktur. Devlet millet için vardır. Bizim devlet anlayışımızda ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı esastır. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılanması için üç ilçeye de pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Çelikhan’ın ihtiyaç ve taleplerini öncelik sırasına göre tasnif edip, bir planlama dahilinde bu ihtiyaçları karşılamak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bugüne kadar Çelikhan ilçemize eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda çok güzel eserler kazandırdık. Yeni yatırım ve projeler ile yeni eserler Çelikhan’a kazandırmak için bundan sonra da aynı azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çelikhan ilçemiz her türlü hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.

